Aranıyordu... Firari FETÖ üyesi yakalandı!

Kırşehir'de, "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. adlı şahıs, yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:14
Aranıyordu... Firari FETÖ üyesi yakalandı!
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı operasyonda; 'terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan firari Ü.A. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından firari Ü.A., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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