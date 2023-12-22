Aranıyordu... Firari FETÖ üyesi yakalandı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:14

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:14

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı operasyonda; 'terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan firari Ü.A. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından firari Ü.A., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.