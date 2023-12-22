Aranıyordu... Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Kırşehir'de, "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. adlı şahıs, yakalandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı operasyonda; 'terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan firari Ü.A. yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından firari Ü.A., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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