2 aylık bebek, Hatay'da enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay'da iki aylık bebek enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Minik bebeğin, sağlık çalışanının parmağını emdiği anlar ise herkesi duygulandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:34
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde, enkazdan mucize gibi kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da enkaz altında kalan iki aylık bebek, sağ olarak kurtarıldı.

Bebek sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ardından tedavisi için hastaneye götürüldü. Mucize bebeğin her şeye rağmen ışıltı saçan o gözleri umutları bir kez daha yeşertti.


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