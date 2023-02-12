Hatay'da 140. saatte mucize: Hamile kadın ile kardeşi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:19
Hatay'da 140. saatte mucize: Hamile kadın ile kardeşi kurtarıldı
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Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.


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