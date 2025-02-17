2 ayrı iş yerine sattılar: 'Sahte altın' dolandırıcıları tutuklandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:37

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:37

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde sahte altın satışıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Y.E.Ş. ve Y.S. isimli şahısların, 2 farklı iş yerine toplamda 23 adet sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi.

Polis ekiplerince kaldıkları otelde yakalanan şüphelilerin odasında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 79 adet 1 gram altın, dijital materyaller, bir miktar döviz ve nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "paraya eşit sayılan değerler" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.