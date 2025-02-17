2 ayrı iş yerini kurşunladılar! Ekiplerden Erdemli'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 ayrı iş yerini kurşunlayarak tehdit eden 4 kişilik suç örgütü jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

2 ayrı iş yerini kurşunladılar! Ekiplerden Erdemli'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:10

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli’de 4 şahsın birbiriyle bağlantılı olarak 2 farklı işletmeye silahla ateş açmak suretiyle zarar verdiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin yatığı çalışmada silahlı tehdit olayında kullanılan motosikletin internet üzerinden ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Tüm şüphelileri tespit eden ekipler eş zamanlı operasyon yaptı.

4 TUTUKLAMA

Operasyonda 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Mersin #Erdemli

İlgili Haberler

Kaçak yollarla Mersin'e getirilen maymun ve sincaplar el konuldu

Kaçak yollarla Mersin'e getirilen maymun ve sincaplar el konuldu
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de müstakil evde yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!
Mersin'de dağ keçisini avlayıp sucuk yapan şahsa rekor ceza!

Mersin'de dağ keçisini avlayıp sucuk yapan şahsa rekor ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler