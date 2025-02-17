2 ayrı iş yerini kurşunladılar! Ekiplerden Erdemli'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:10

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:11

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli’de 4 şahsın birbiriyle bağlantılı olarak 2 farklı işletmeye silahla ateş açmak suretiyle zarar verdiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin yatığı çalışmada silahlı tehdit olayında kullanılan motosikletin internet üzerinden ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Tüm şüphelileri tespit eden ekipler eş zamanlı operasyon yaptı.

4 TUTUKLAMA

Operasyonda 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.