2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:08
2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Abone Ol google-news

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 araçta yapılan aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 


kaçak Kaçakçılık kaçak sigara gaziantep

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler