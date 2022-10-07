2 buçuk kilogram altın çalan kuyumcu çırağı yakalandı

07 Ekim 2022 Cuma, 10:56

İstanbul'da polise başvuran Kuyumcu Ömer H.(42) çalışanı olan Ahmet Ö.'ye bir başka atölyeye götürmesi için 2,5 kilogram altın verdiğini ancak bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kameralarını incelediklerinde şüpheli Ahmet Ö.'nün altınları aldıktan sonra hızla site dışına çıktığını ve kaçtığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin izi Silivri'de günlük kiralanan bir evde bulundu. Jandarma ekipleriyle yapılan operasyonda şüpheli Ahmet Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin tuttuğu dairede yapılan aramada 1 kilogram, 155 gram altın ile 6 bin 600 lira para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet Ö. adliyeye sevk edildi.