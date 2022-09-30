Altının imdadına İngiltere yetişti

30 Eylül 2022 Cuma, 09:19

Kıymetli maden bu hafta 1.615 dolar/ons seviyesine kadar inmişken yardım eli İngiltere’den geldi. İngiltere Merkeze Bankası’nın tahvil alımını azaltma yönündeki kararından geri adım atarak programı yeniden başlatacaklarını duyurması altına alım getirdi. Ancak Fed’in agresif faiz politikası nedeniyle altında baskının süreceği uyarısı yapılıyor.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün yazısına göre İngiltere’nin açıklaması sonrasında piyasanın bir miktar rahatlaması ile birlikte altın fiyatı 1.660 dolara çıktı. Sonrasında fiyatlar 1.640-1.650 aralığına çekildi. Analistler, 1.680 doların altında kaldıkça düşüş eğiliminin süreceği uyarısı yapıyor. Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü bir hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettikse altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyorlar.

ALTINDA ŞU SEVİYELER KRİTİK

Mart ayından bu yana yüzde 20 değer kaybeden spot altın için bugün ilk destek 1627 dolar/ons seviyesinde. Analistler buranın kırılması halinde 1607-1600 dolar/ ons aralığının hedeflenmesini bekliyorlar. Olası tepkilerde 1690-1710 ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 950 lira seviyesini destek olarak görülüyor.

NEDEN DOLARA YENİLDİ?

Yılın başından bu yana ons altın ABD Doları cinsinden yüzde 9 seviyesi üzerinde değer kaybetti. Mart ayında yaşadığı zirveden neredeyse yüzde 20 oranında düşmüş durumda. Piyasalarda görülen yüksek enflasyonla birlikte ekonomide belirsizliklerin de olması ons altın fiyatlarını güçlü bir şekilde destekleyen bir durum yaratmalıydı. Fakat altın aradığını bulamadı. Altının değer kaybetmesi şöyle açıklanıyor: Bu yıl ons altında görülen kaybın en büyük sebebi ABD Merkez Bankası’nın agresif para politika sıkılaştırmasına devam etmiş olması ve bunun sonucunda çok güçlü bir ABD dolar endeksinin tetiklenmiş olması. ABD’den gelen faiz artırımları doları güçlendirmeye devam ediyor. Tüm yaz dönemi ve Eylül ayı boyunca ABD dolar endeksi son yirmi yılın zirvelerinde dolaştı. Bu durum hala ons altına büyük bir baskı yaratıyor. Ekonomistler ons altının aşağı yönde hala gidebileceği bir alan olduğunu düşünüyor.

Petrol, altın, riskli tüm varlıklar kayıplar verirken, pozisyonlar paraya kayıyor. Aslında güvenli liman denen altın durgun ekonomik dönemde daha güven duyulan dolara yeniliyor.

ING altına hala şans tanıyor! Ons altın şu aralıkta ayı piyasasında, buna rağmen piyasalar fiyatın 1900 dolar seviyesi üzerine ralli gerçekleştireceğini öngörüyor. ING’nin yayınladığı güncel ekonomik görünüm raporuna göre önümüzdeki yıl itibariyle ons altında bir ralli görülecek. ING, “Fed, para politikasında ilk gevşeme sinyalini verir vermez ons altın ralliye başlayacak” diyor. Fed’in para politikasında gevşeme sağlayabilmesinin tek koşulu enflasyonun belirgin bir şekilde düşeceğinin görülmesi olacak. ING, Fed’in faizleri 2023 yılının ikinci yarısı itibariyle düşürmeye başlayacağını öngörüyor. ING’nin ons altın üzerine çalışmasına göre orta vadede altın varlığı ons başına orta vadede önce 1.650 dolar, ardından 1.730 – 1.780 dolar ve ardından 1.840 ve 1.900 dolar seviyelerine kademeli olarak çıkacak.