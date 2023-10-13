2. Büyük Kemalizm Kurultayı İstanbul'da!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:32

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:32

Kurultay'ın ilk günü saat 10.30'da başlayacak söyleşiler gün boyu devam edecek ve uzman isimler; gençlerin, öğrencilerin ve meslek profesyonellerinin katılımıyla günümüz sorunlarına çözüm arayacak.



Söyleşilerde Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen ve Cumhuriyet.com.tr Sorumlu Müdürü M. Birol Güger'in yanı sıra E. Tümgeneral Ahmet Yavuz, Prof. Dr. Barış Doster, Gazeteci Gürkan Hacır, Atatürkçü Düşünce Derneği GYK Üyesi Utku Erişik, Dr. Birgi Tuna, Kurultay yöneticileri Av. Arif Anıl Öztürk ve Kerimcan Kement de konuşmalarını yaptıktan sonra soruları yanıtlayacak.

Kurultay'a ilişkin konuşan, Büyük Kemalizm Kurultayı Yöneticisi Ahmet Ayçiçek şu ifadeleri kullandı:

"İlkini Kemalist çizgide çalışma yürüten pek çok kurumdan yüzlerce Kemalistin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirdik. İkincisinin de benzer bir katılım ve coşkuyla geçeceğini umuyoruz. Bu kurultaylar, Kemalistlerin çözüm barındıran programlar ürettiği bir laboratuvar olmanın yanında farklı bölge veya kurumlardan gelen Kemalistlerin de birbirleriyle tanışmalarına zemin hazırlıyor. Umuyoruz ki bu kurultaylar gelenekselleşerek yıllar boyu devam edecek."

Kendilerini Kemalist olarak tanımlayan; dernekler, dergiler ve topluluklar etrafında faaliyet yürüten 23 kuruluş, 2021 yılında bir araya gelerek Ankara'da 1. Büyük Kemalizm Kurultayı düzenlemiş, Kurultay'da, 12 farklı konu başlığı altında oluşturulan çalışma masalarında geleceğe dönük çözüm önerileri üretilerek yayınlanmıştı.