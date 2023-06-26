2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:15

Güncelleme: 26.06.2023 - 14:15

Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri M.O. ve G.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

2 gün önce güvenlik güçlerince, Bosnaköy’deki 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri F.İ. ve F.A.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.İ. ve F.A.T., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.