Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:26
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İFADESİ ALINDI

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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