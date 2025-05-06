2 gündür aranıyordu: Cesedi toprağa gömülü halde bulundu!

Konya’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, boş arazide terk edilmiş aracının yakınlarında toprağa gömülü halde bulundu.

2 gündür aranıyordu: Cesedi toprağa gömülü halde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:51

Ilgın ilçesinde Yolazlar Akdağ mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede yaşayan Mehmet Emin Kara’dan (30) 2 gündür haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrası Kara’nın kullandığı otomobili, ilçe yakınlarındaki Yolazlar Akdağ mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekipleri otomobil çevresinde yaptığı çalışmada, Kara'nın cesedine toprağa gömülü halde ulaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Emin Kara’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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