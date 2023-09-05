2 gündür aranıyordu... Elektrik teknisyeninin cansız bedeni bulundu

Bursa'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan ve 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Abdullah Aydın'ın cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:35
2 gündür aranıyordu... Elektrik teknisyeninin cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT inşaatının Yenişehir'deki şantiyesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu.

Çalışanların ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.


Player Alanı
Bursa YHT teknisyen

İlgili Haberler

İzmir'de şüpheli ölüm... Cansız bedeni sokakta bulundu!

İzmir'de şüpheli ölüm... Cansız bedeni sokakta bulundu!
22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!

22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!
Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşmüştü... Cansız bedenine ulaşıldı!

Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşmüştü... Cansız bedenine ulaşıldı!

En Çok Okunan Haberler