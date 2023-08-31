Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşmüştü... Cansız bedenine ulaşıldı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:54

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi'nde sulama kanalında elini yıkamaya çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), dengesini kaybederek suya düştü.

Gencin suda kaybolduğunu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.

Kanalda arama çalışması yapan ekipler, olay yerinin 15 kilometre uzaklığında Hamidi'nin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Hamidi'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.