2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber
2 gündür haber alınamayan TRT Van muhabiri olarak görev yapan Behçet Özen evinde cansız şekilde bulundu.
TRT Muhabiri Behçet Özen hayatını kaybetti. Van’da TRT Bölge
Müdürlüğü’nde görev yapan Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve
çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112
Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye
giren polis ekipleri, Behçet Özen’i mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık
ekiplerinin kontrolünde Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
‘KALP KRİZİ’ İDDİASI
11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in
yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası
ortaya çıkacak.
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