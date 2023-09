İspanya: Canlı yayındaki muhabiri taciz eden erkek gözaltına alındı

İspanya’da polis, canlı yayın sırasında bir televizyon muhabirine dokunan bir erkeği cinsel taciz şüphesiyle gözaltına aldı.

Muhabir Isa Balado, Salı günü yapılan yayında Madrid’deki bir soygunun ardından ola yerinden canlı yayın yapıyordu. Bu sırada erkek bir zanlı yaklaşıp, Balado’nun kalçasına dokundu.

Balado yayına devam etmeye çalıştı, ancak stüdyodaki sunucu Nacho Abad duruma müdahale etti “İsa, rahatsız ettiğim için affet ama kalçana mı dokundu?” diye sordu.

Muhabir olayı teyit edince Abat, o “aptalı” kameranın göstermesini istedi. Daha sonra kameranın çerçevesine hem Isa Balado hem de hala orada gülümseyerek ve kahkaha atarak duran zanlı girdi.

Spagna: Isa Balado molestata in diretta tv. Il conduttore ferma la diretta e dà il video alla polizia che arresta il molestatore

Italia: Greta Beccaglia molestata in diretta tv. Il conduttore "non te la prendere, si cresce anche attraverso queste esperienze"#Spagna #13settembre pic.twitter.com/mUQUVqvcy5