İspanya: Canlı yayındaki muhabiri taciz eden erkek gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 05:35

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:14

İspanya’da polis, canlı yayın sırasında bir televizyon muhabirine dokunan bir erkeği cinsel taciz şüphesiyle gözaltına aldı.

Muhabir Isa Balado, Salı günü yapılan yayında Madrid’deki bir soygunun ardından ola yerinden canlı yayın yapıyordu. Bu sırada erkek bir zanlı yaklaşıp, Balado’nun kalçasına dokundu.

Balado yayına devam etmeye çalıştı, ancak stüdyodaki sunucu Nacho Abad duruma müdahale etti “İsa, rahatsız ettiğim için affet ama kalçana mı dokundu?” diye sordu.

Muhabir olayı teyit edince Abat, o “aptalı” kameranın göstermesini istedi. Daha sonra kameranın çerçevesine hem Isa Balado hem de hala orada gülümseyerek ve kahkaha atarak duran zanlı girdi.

Spagna: Isa Balado molestata in diretta tv. Il conduttore ferma la diretta e dà il video alla polizia che arresta il molestatore

Italia: Greta Beccaglia molestata in diretta tv. Il conduttore "non te la prendere, si cresce anche attraverso queste esperienze"#Spagna #13settembre pic.twitter.com/mUQUVqvcy5 — Sirio (@siriomerenda) September 13, 2023

Balado daha sonra “Hangi kanal olduğumuzu bilmek istiyorsunuz ama az önce gerçekten kalçama mı dokundunuz, canlı yayın yapıyorum ve çalışıyorum” dedi.

Zanlı, Balado’nun kalçasına dokunduğunu reddedip, uzaklaşmadan hemen önce muhabirin kafasını gıdıklamaya çalıştı.

Polis daha sonra, bir şüphelinin canlı yayın yapan bir muhabire cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Haber kanalının sahibi Mediaset Espana, bir açıklama yayımlayıp muhabirine destek verdi.

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, olayın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Diaz X hesabından yaptığı açıklamada “Gazetecilerin, böyle cinsel saldırıda bulunmasının nedeni bu maçoluk ve saldırganlar kameraların önünde bile pişmanlık göstermiyorlar” dedi.

Olay, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in, Kadınlar Dünya Kupası töreninde, futbolcu Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpmesiyle başlayan cinsiyetçilik tartışmasının yaşandığı bir dönemde geldi.

Rubiales daha sonra yükselen eleştiriler karşısında istifa etti ve hakkında cinsel saldırı şikayetinde bulunuldu.