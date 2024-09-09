2 gündür haber alınamıyordu: Devrilen traktörünün altında ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarını kontrol etmek için evden traktörle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Muharrem Akyol (45), devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

2 gündür haber alınamıyordu: Devrilen traktörünün altında ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 21:02

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde oturan Muharrem Akyol, 2 gün önce Samanlı Dağları'nda otlamaya bıraktığı büyükbaşlarını kontrol etmek için 16 FCH 71 plakalı traktörüyle evinden ayrıldı. 

Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Muharrem Akyol'u aramak için çalışma başlattı. 

Ekiplerin arama çalışmaları sırasında Akyol, Ortaköy Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta Çobançeşme mevkisinde devrilen traktörünün altında ölü olarak bulundu. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Etiketler: #Bursa #traktör #ölü bulundu

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