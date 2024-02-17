2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 19:05
2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
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Olay, Ulucami Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Siyami Ercan’dan iki gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Siyami Ercan’ın kiracı olarak oturduğu eve girdiler. 

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İçeri giren ekipler tarafından Ercan ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ercan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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