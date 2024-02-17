Çorum'da acı olay... Yaşlı kadın derede ölü bulundu!
İskilip ilçesinde 80 yaşındaki Nuriye Gökçe'nin derede ölü bulunduğu aktarıldı. Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyünde yaşayan Nuriye Gökçe'nin (80), köyün yakınlarındaki derede hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
İlk incelemede Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
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