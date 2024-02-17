Çorum'da acı olay... Yaşlı kadın derede ölü bulundu!

İskilip ilçesinde 80 yaşındaki Nuriye Gökçe'nin derede ölü bulunduğu aktarıldı. Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:42
Çorum'da acı olay... Yaşlı kadın derede ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyünde yaşayan Nuriye Gökçe'nin (80), köyün yakınlarındaki derede hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göz Atın
Başsavcılık açıkladı: Deprem sonrası kimliği belirlenemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmalar sürüyor

Başsavcılık açıkladı: Deprem sonrası kimliği belirlenemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmalar sürüyor
Bursa'da korkunç olay... Çivili sopa ile darbedildi: Gözünü kaybetti!

Bursa'da korkunç olay... Çivili sopa ile darbedildi: Gözünü kaybetti!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İlk incelemede Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.


Cenaze haberleri çorum haberleri dere haberleri otopsi haberleri darp haberleri

İlgili Haberler

Gelibolu’da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

Gelibolu’da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Çorum'da acı olay... Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu!

Çorum'da acı olay... Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu!
Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu

Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?

Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?
Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti