Bursa'da çaldılar, Manisa'da yakalandılar: 3 çocuk gözaltında!

Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

Bursa'da çaldılar, Manisa'da yakalandılar: 3 çocuk gözaltında!
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:53

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terkedilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini belirledi.

Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suçüstü yakalandı. Çocukların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #Çocuk #hırsızlık #Manisa

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