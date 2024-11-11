6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin mezarlıkta cesedi bulunmuştu: Cinsel istismar bulgularına rastlandı!

Şişli’de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin mezarlıkta cesedi bulunmuştu: Cinsel istismar bulgularına rastlandı!
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:08

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. 

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. 

FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. 

Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.


Etiketler: #Şişli #Şirin Elmas Hanilçi #Mezarlık

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