2 ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:42

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın’ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın’ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 55 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

