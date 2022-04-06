2 ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

İHA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:42
2 ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın’ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın’ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 55 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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