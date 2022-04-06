Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:30

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arifiye, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 464 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 110 adet ecstacy hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A., H.A., E.K., E.A., N.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

