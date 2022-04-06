Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arifiye, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 464 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 110 adet ecstacy hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili N.A., H.A., E.K., E.A., N.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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