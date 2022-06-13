2 ildeki kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
Gaziantep merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigaraları piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Şüphelileri tespit eden ekipler, Gaziantep ile Şırnak'ta belirlenen adreslere baskın yaptı.
11 BİN 300 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA
Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı; 11 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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