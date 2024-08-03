Konya'da vahşet: Cezaevi firarisi eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürdü

Konya’nın Ilgın ilçesinde 10 gün önce cezaevinden firar eden Ferhat Dağıtan (38), eski kayınvalidesi Vesile Akgün (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün’ü (20) tabancayla öldürüp, kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:59
Konya'da vahşet: Cezaevi firarisi eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldürdü
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Ilgın ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün, Akşehir Cezaevi’nden 10 gün önce firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıtan, eski kayınvalidesi Vesile Akgün’ün evine gitti.

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dağıtan, yanında taşıdığı tabancayla Vesile Akgün ve kayınbiraderi Erol Akgün’e tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Vesile ve Erol Akgün’ün cenazeleri, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Ferhat Dağıtan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

 


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