İstanbul'un 6 ilçesinde operasyon: 1 ton uyuşturucu yakalandı!

Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un 6 ilçesinde operasyon: 1 ton uyuşturucu yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:52

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilendiği emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Operasyona ilişkin bilgiler veren Yıldız, toplumun geleceğini ve gençleri uyuşturucu tacirlerine bırakmayacaklarını belirterek, bu yöndeki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.


Etiketler: #İstanbul #Operasyon #uyuşturucu #narkotik

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