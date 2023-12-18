2 kardeşe silahlı saldırıda, saldırgan 'kayınbirader' çıktı

Karaman'da Serdar Tezcan (37) ile kardeşi Müslüm Tezcan'ın (32) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yakalanan Ali Karaca (28), tutuklandı. Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi olan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:02
2 kardeşe silahlı saldırıda, saldırgan 'kayınbirader' çıktı
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Beyazkent Mahallesi 1003'üncü Sokak'ta 16 Aralık'ta Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, 2 saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeşin tedavisi sürüyor.

Çalışma başlatan polis, saldırının Serdar Tezcan'ın kayınbiraderi Ali Karaca ile yanındaki arkadaşı D.T. (17) tarafından yapıldığını belirledi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, ilk ifadesinde, "Enişteme, ablam ile tartıştığı için tepki gösterdim. Tartıştık, ateş açtım" dedi. İşlemleri sonrası Karaca tutuklanırken, D.T. polisteki ifadesinin ardından salıverildi.


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