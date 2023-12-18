Son dakika... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan istifalara ilişkin açıklama: 'Planlı bir saldırı'
Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımları da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." dedi.
Seçimlere "hür ve müstakil" girme kararının ardından çok sayıda isim İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Peş peşe gelen istifalara ilişkin parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı.
"BU BİR OPERASYON"
Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.
Zorlu, konuşmasının devamında "İstanbul örneğine bakın. İsmi geçen arkadaşlardan biri bugün İstanbul dışındaki bir meclis üyemizi arıyor diyor ki biz bu akşam istifa ettiğimizi açıklayacağız, siz de istifa edin diyor. CHP'li biriyle görüşme ayarlayalım diyor. Bu bir operasyondur." dedi.
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