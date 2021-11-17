17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:38

Bolu İl Genel Meclisi bütçe toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi Erhan Beykoz, Mengen ilçesinde Özel İdareye ait 2 katlı bir binanın aylık 160 lira bedelle TÜRGEV'e kiraya verildiğini ileri sürdü. Beykoz, Bilal Erdoğan'ın bir süre önce kente geldiğini hatırlatarak, "Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi. Bu olaydan sonra anlamış olduk" dedi.

İl Genel Meclisi Bütçe görüşmeleri tamamlanırken, TÜRGEV'e aylık 160 liraya kiraya verilen Mengen İl Özel İdaresine ait 2 katlı bina damgasını vurdu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, mecliste konuşma yapan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, yaptığı konuşmasında 160 liraya kiraya verilen binayı gündeme getirdi.

BİLAL ERDOĞAN OK ATMAYA MI YER KAPMAYA MI GELDİ?

Mengen'de AKP hariç diğer siyasi partiler ile Sivil Toplum Örgütlerinin binanın TÜRGEV’e kiraya verilmesine karşı çıktıklarını ve dilekçe verdiklerini dile getiren Beykoz, şunları söyledi:

Şimdilerde gündemde TÜRGEV denen bir yapıdan bahsediliyor. İhanet şebekesi FETÖ'den alınan yurtlar TÜRGEV'e sonrasında Ensar ya da başka vakıflara devredildi. Mengen İl Özel İdaresi ait 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 liraya, altını çiziyorum, aylık 160 liraya kiraya verildi. Bundan birçok arkadaşımızın haberi yoktur.

Sayın başkanın haberi var mıdır, bilemem ama 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 liraya kiraya verildi. Yani bir nevi TÜRGEV'e peşkeş çekildi. Ve burada Mengen'de ki siyasi partiler AKP hariç, STK'ların çoğunun ihalenin veriliş şeklinin ve TÜRGEV'e verilmesinin doğru olmadığıyla ilgili dilekçeleri dahi kabul edilmedi. Bilal Erdoğan Bolu'ya geldi. Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi? Hep beraber bununla da görmüş olduk arkadaşlar.