2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı.
Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki kumsal, denizden geldiği değerlendirilen çöplerle kaplandı.
Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen, yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısım pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle kaplandı.
Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi. Kumsaldaki kirlilik dronla görüntülendi.
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