2 kilometrelik kumsal çöple kaplandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sahili'ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kumsal, denizden geldiği düşünülen çok sayıda atık ve çöple kaplandı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:45
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Sakarya ile Karadeniz kıyısındaki sınırı olan, Kandıra ilçesine bağlı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Babalı Sahili'ndeki kumsal, denizden geldiği değerlendirilen çöplerle kaplandı.

Kumsalın tatilciler tarafından daha fazla tercih edilen, yola yakın olan kısmının temiz olduğu görülürken, araçla ulaşılamayan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kısım pet, cam şişeler, plastik ambalaj atıkları, kırılmış leğen, kova gibi malzemelerden oluşan çöplerle kaplandı.

Ana yola uzaklığı nedeniyle tatilcilerin de yoğunlukla gelmediği bir bölge olan Babalı kumsalı, kilometrelerce uzanan çöplerle kaderine terk edildi. Kumsaldaki kirlilik dronla görüntülendi.


kocaeli haberleri kumsal haberleri çöp haberleri

İlgili Haberler

Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında

Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında
Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında

Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında
Kaplumbağaların suyla buluştuğu Adana'daki kumsalda yavru çıkışları sürüyor

Kaplumbağaların suyla buluştuğu Adana'daki kumsalda yavru çıkışları sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler