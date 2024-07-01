2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:34

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kazım Karabekir Mahallesi'nde silahlı ve bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, yolda yürüyen M.Ç'nin, tanıdığı ve alkollü olduğu öğrenilen F.Y. tarafından bıçaklandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

Daha sonra şüpheli F.Y. ile S.Y, N.Y. ve Ç.Y'nin, hasım oldukları H.B'nin evi önünde alkol alıp kavga ettikleri tespit edildi.

Kavga sırasında H.B'ye yardım için gelen S.K'nin silahla F.Y'yi, S.Y. ve Ç.Y'nin de bıçakla S.K'yi yaraladığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheliler S.K, S.Y, Ç.Y ile olay yerine silah getiren M.B. ve kavgaya karışıp araçlara zarar veren N.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.