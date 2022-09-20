2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralamışlardı: Gözaltı sayısı 3'e çıktı

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 12:58
2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralamışlardı: Gözaltı sayısı 3'e çıktı
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Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı.

Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.


Başakşehir Fatih Cinayet

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