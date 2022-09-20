2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralamışlardı: Gözaltı sayısı 3'e çıktı

20 Eylül 2022 Salı, 12:58

Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı.

Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.