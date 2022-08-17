Yer: Adana... Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

Adana’da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken diğer kişi de kaçtığı sırada sırtından vuruldu.

İHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:16
Yer: Adana... Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu
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Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde, kimliği belirlenemeyen bir kişi selam vermek bahanesiyle Yusuf G. ve Ramazan S.’nin yanına geldi. Yanlarına yaklaştığı esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli belinden tabancayı çıkartarak Yusuf G.’yi başından vurdu.

SIRTINDAN VURUP KAÇTI

Bu sırada Ramazan G. kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, Ramazan G.’yi kaçtığı sırada sırtından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan başından vurulan Yusuf G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.


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