2 kız kardeş öldü: Babaannenin durumu kritik!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:55

Güncelleme: 19.08.2024 - 20:55

Olay, akşam saatlerinde Kandıra ilçesi kırsal Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarında bulunan Güvercinlik Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre babaanne T.K. ile torunları S.K. ve H.K. isimli 2 kız kardeş, piknik yapmak için baraja gitti.

Bir süre sonra serinlemek için baraja giren S.K. ve H.K.’nın gözden kaybolmasının ardından babaanne T.K. da torunlarını bulmak için suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.