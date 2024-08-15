Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Giresun'un Keşap ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:48
Giresun'da 8 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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İlçenin Düzköy sahilinden denize giren 8 yaşındaki Ö.Ç, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan kız çocuğu, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Ö.Ç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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