Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:09
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Edinilen bilgilere göre, Altınözü ilçesinde İbrahim Tabanca (25), serinlemek için Zikir Göleti’ne girdi. 

Gölete yüksek bir yerden atlayan genç suyun yüzeyine çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan jandarma ekipleri ve yurttaşlar, gencin cansız bedenine ulaştı. 

Tabanca’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


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