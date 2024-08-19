Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:09

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:09

Edinilen bilgilere göre, Altınözü ilçesinde İbrahim Tabanca (25), serinlemek için Zikir Göleti’ne girdi.

Gölete yüksek bir yerden atlayan genç suyun yüzeyine çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan jandarma ekipleri ve yurttaşlar, gencin cansız bedenine ulaştı.

Tabanca’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.