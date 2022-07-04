2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:31

Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlu Tepe Caddesi'nde oturan Ahmet Buğra Akboğa, halasının oğlu Rıdvan Bodur ile sebze halinde esnaf olan babasının yanına gideceklerini söyleyip evden ayrıldı. Akşam kuzenler eve gelmeyince aileleri ihbarda bulundu.

"DÜNDEN BERİ ARIYORUZ"

İki gündür aranan oğlu ve yeğeni için yardım isteyen Bedriye Bodur, "Dün geceden bu yana aramamıza rağmen bulamadık. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Gören ya da bulanların 112'ye bildirmelerini istiyorum" dedi.

"AKŞAM EVE GİTTİĞİMDE EVDE YOKLARDI"

Ahmet Buğra Akboğa'nın babası Rüstem Akboğa ise, "Yanıma gelmek için dün evden çıkan çocuklar gelmedi. Ablam Bedriye Bodur da benim yanımda oldukları düşüncesine kapılıp hiç aramamış. Ancak çocuklar hiç gelmedi. Akşam eve gittiğimde evde yoklardı. Aramaya başladık ama bir türlü bulamadık. Emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı" diye konuştu.