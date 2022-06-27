Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:20

Erdoğdu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Salih, 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Salih, her yerde arandı, ancak izine rastlanılmadı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Trabzon Limanı çevresindeki ticari gemidekiler, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Mustafa Salih’e ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Salih'in cansız bedeni, Adli Tıp'a kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.