Kayıp başvurusu yapılmıştı: Otel odasında ölü bulundu
Ailesinin gün içinde kayıp başvurusu yaptığı öğrenilen Emrah Tonguç'tan (35) acı haber geldi. Polis ekipleri, İzmit'te bir otele giriş yaptığı belirlenen Tonguç'un cansız bedenini, 'başından vurulmuş' halde buldu.
İzmit'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un, otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olay, 1 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi.
TABANCA İLE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.
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