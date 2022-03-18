2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
Karabük'te lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bıraktıktan sonra yaşamlarına son verdi.
Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı.
2 öğrenci, öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti.
"NOTLARA BAKIN"
Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.’yu bir ağacın dalında iple asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanında bulunan kağıtta "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bulundu.
GÖREVLİLER OLAY YERİNDE
Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Liseli iki arkadaşın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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