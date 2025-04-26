Gaziantep FK'den maç sonu hakem tepkisi: 'İlk gelen yorumlara göre...'
Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'de Erim Arıkan, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Gaziantep FK Yöneticisi Erim Arıkan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Hakem kararlarına tepki gösteren Erim Arıkan, "Geçen hafta zaten bizim fişimizi çektiler. Maalesef Anadolu kulüplerinin kaderi bu. Bugün de bir penaltı pozisyonu. Penaltı mı değil mi tartışılır" dedi.
"POZİSYON PENALTI DEĞİL"
Açıklamalarına devam eden Erim Arıkan, "İlk gelen yorumlara göre penaltı değil. Oyuncu havaya çıkarken ellerini nasıl yapacak? Sonra moral olarak çöktük. Pozisyon penaltı değil" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #süper lig
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