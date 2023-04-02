2 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 08:23

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Marmara ve Trakya'nın doğusu, Ege'nin kuzey ve doğusu, (Mersin hariç) Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmakta.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmekte.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İstanbul ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 22°C

Kuzey ve batısı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 18°C

Aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -8°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu