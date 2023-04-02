2 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 2 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara ve Ege'de lodos beklenirken, yurdun bazı bölümlerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Marmara ve Trakya'nın doğusu, Ege'nin kuzey ve doğusu, (Mersin hariç) Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmakta.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İstanbul ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 22°C
Kuzey ve batısı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 19°C
Aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 18°C
Aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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