2 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri
Oruç tutan yurttaşlar orucun on birinci gününde sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. 2 Nisan 2023 sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri...
Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 2 Nisan 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 2 Nisan sahur saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" sahur vakitleri.
İSTANBUL ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:13
ANKARA ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:59
İZMİR ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:25
ADANA ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:55
ADIYAMAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:42
A.KARAHİSAR ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:11
AĞRI ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:19
AKSARAY ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:57
AMASYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:46
ANTALYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:09
ARDAHAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:17
ARTVİN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:20
AYDIN ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:24
BALIKESİR ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:25
BARTIN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:57
BATMAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:31
BAYBURT ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:29
BİLECİK ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:10
BİNGÖL ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:30
BİTLİS ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:22
BOLU ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:03
BURDUR ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:13
BURSA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:14
ÇANAKKALE ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:26
ÇANKIRI ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:56
ÇORUM ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:51
DENİZLİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:18
DİYARBAKIR ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:32
DÜZCE ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:04
EDİRNE ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:21
ELAZIĞ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:38
ERZİNCAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:31
ERZURUM ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:28
ESKİŞEHİR ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:07
GAZİANTEP ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:45
GİRESUN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:35
GÜMÜŞHANE ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:32
HAKKARİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:22
HATAY ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:53
IĞDIR ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:13
ISPARTA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:11
K.MANMARAŞ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:47
KARABÜK ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:56
KARAMAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:01
KARS ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:14
KASTAMONU ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:50
KAYSERİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:48
KİLİS ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:47
KIRIKKALE ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:56
KIRKLARELİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:19
KIRŞEHİR ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:55
KOCAELİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:11
KONYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:08
KÜTAHYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:12
MALATYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:42
MANİSA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:22
MARDİN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:29
MERSİN ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:07
MUĞLA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:27
MUŞ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:23
NEVŞEHİR ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:56
NİĞDE ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:57
ORDU ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:41
OSMANİYE ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:50
RİZE ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:24
SAKARYA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:07
SAMSUN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:43
ŞANLIURFA ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:41
SİİRT ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:27
SİNOP ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:48
ŞIRNAK ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:23
SİVAS ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:37
TEKİRDAĞ ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:16
TOKAT ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:42
TRABZON ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:30
TUNCELİ ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:37
UŞAK ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:14
VAN ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:23
YALOVA ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:11
YOZGAT ------ 2 Nisan 2023 ------ 04:48
ZONGULDAK ------ 2 Nisan 2023 ------ 05:02
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı