2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 08:53
2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
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Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu Karayolu’nda seyir etmekte olan Kenan C. idaresindeki 38 ADG 658 plakalı hafif ticari araç kavşaktan yola çıkan Mustafa Y.’nin kullandığı 35 ALP 349 plakalı otomobile yan tarafından çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Mücahit M. araçta sıkıştı.

Kazada, Kenan C., Merve N.A., Mustafa Y., Mücahit M. yaralandı. Araçta sıkışan Mücahit M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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