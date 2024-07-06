Gelin ve damat, fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi

Kocaeli'nde düğünleri öncesi fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazada, damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:54
Gelin ve damat, fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi
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Kaza, saat 15.00 sıralarında, D-100 karayolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Gebze’de akşam yapılacak düğün öncesi fotoğraf çekimi için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu, Enes B. idaresindeki 61 KC 232 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola bağlandığı sırada kontrolden çıkıp duvara çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

Gelin Sebanur A. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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