2 otomobilin arasına uzanarak yolculuk yaptı: Ceza kesildi!
Muğla'da arızalı otomobil ile onu çeken otomobil arasına uzanan kişinin tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı şehir merkezi girişinde önceki akşam bir şahıs, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
2 BİN 180 LİRA CEZA KESİLDİ
Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi. Polis, 2 sürücüye 'trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek', 'sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak', 'trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' suçlarından toplam 2 bin 180 lira ceza kesti.
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