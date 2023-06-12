2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor: Onlarca yazar, binlerce kitap!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:33

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:33

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Seferihisar Kitap Günleri, 15 Haziran -18 Haziran arasında Seferihisar Sığacık’ta gerçekleşecek. Dört gün sürecek etkinliğe onlarca yazar ve yayınevi katılıyor.

Bu yıl, “Onlarca Yazar, Binlerce Kitap” sloganıyla devam eden 2. Seferihisar Kitap Günleri’ne Orhan Aydın, Timur Soykan, Özlem Gürses, Haluk Çetin, Barış İnce, Altan Gördüm, Hakkı Özdal, Arif Koşar, Sinan Meydan, Arzu Erkan Yüce, Özgür Zeybek ve Tuğrul Keskin gibi pek çok yazar katılıyor.

2. Seferihisar Kitap Günleri’ne karikatür sergisi, bando gösterisi ve dans gösterileri de renk katacak. Türkiye Yazarlar Sendikası, Seferihisar Gazeteciler Derneği, İzmir Yazarlar Kooperatifi gibi kuruluşların katılacağı etkinliğe sürpriz siyasi isimlerin de katılacağı ifade ediliyor.

2. Seferihisar Kitap Günleri’nin açılış gününde; Onur Ödülü, Edebiyat Ödülü ve Emek Ödülü verilecek. Ödüller Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verilecek.

Program ise şöyle:

15 Haziran Perşembe Günü

Saat 18:00 Mustafa Karabulut anması

Saat 20:00 BELGESEL: Ateşten Geçenler Özer Akdemir

16 Haziran Cuma Günü

Saat 17:00 Açılış: Bando Gösterisi

Saat 19:00 Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in konuşması ve ödül töreni

Saat 20.00: PANEL: “İyi Gazetecilik İyi Ki Gazetecilik” Konuşmacı: Barış İnce, Özlem Gürses, Timur Soykan

Saat 21:30 “Şarkılar Şiirler” Orhan Aydın, Haluk Çetin

17 Haziran Cumartesi Günü

Saat 17:00 SÖYLEŞİ: Tiyatro ve Edebiyat - Altan Gördüm, Özgür Zeybek

Saat 18:00 PANEL: İkinci Yüzyıla Girerken, Üç Tarz-ı Siyaseti Aşmak - Dr. Arif Koşar/Hakkı Özdal

Saat 19:00 SÖYLEŞİ: 100. Yılında Cumhuriyet Sinan Meydan

Saat 20:00 SÖYLEŞİ: Seçim Sonrası Toplumda Umut ve Kaygı Psikiyatrist Dr. Ve Yazar Arzu Erkan Yüce

Saat 21:00 PANEL: İkinci Yüzyılda Sosyal Demokrasi CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın

18 Haziran Pazar Günü

Saat 18:00 SÖYLEŞİ: Şiir ve Mücadele Gülce Başer, Tuğrul Keskin

Saat 19:00 SÖYLEŞİ: Metin Uca

Saat 20:00 Dans Gösterisi

Saat 20:30 PANEL: Seçimler ve Sol - Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca