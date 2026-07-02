2 Temmuz Sivas Katliamı Anma Yürüyüşü... Özgür Özel: Sivas, CHP Genel Başkanı'nın burada olmasını önemsiyor

Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla Sivas'ta Anma Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş kapsamında çok sayıda yurttaş, 2 Temmuz 1993'te katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti.

Saat 10.00 itibarı ile başlayan anma yürüyüşüne seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"SİVAS ÇOK ÖNEMSİYOR"

Yürüyüş esnasında Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Özel, Sivas halkının CHP Genel Başkanı'nı bugün burada görmeyi çok önemsediğini kaydetti.

"Sivas'ta yanan ateş sönmedi, adalet sağlanmadı" sözleri ile konuşmasına başlayan Özel, "İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zaman aşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı ve o günkü ateş hala daha Sivas'ta yanıyor" dedi.

31'inci anma yılında genel başkan olarak Sivas'ta olduğunu anımsatan Özel, bugün yine yeniden genel başkan sıfatı ile Sivas'ta olduğunu vurguladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas, CHP Genel Başkanı'nın bugün burada olmasını çok önemsiyor. Yıllardır milletvekili olarak geldiğim süreçlerde hep söz vermiştik, o sözü ilk yıldan beri tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz."

Özel, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Utanç Müzesi" talebini yürüyüş esnasında yineledi. "Madımak'ın mutlaka utanç müzesi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“2 TEMMUZ UTANÇ GÜNÜ OLARAK ANILACAK”

CHP lideri Özel, Madımak Oteli önünde gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Tüm Alevileri, derneklerini, vakıflarını, yapılarını bu acı günlerinde saygı ile selamlıyorum. 33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi, adalete kavuşulmasıyla mümkün. Ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Çok farklı farklı adaletsizlikler var. Hala firarda olanlar var; yakalanmış Almanya’da ama halen Türkiye’ye iade edilmemiş, altı yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesi’nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı ve Madımak’ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun yanında yine diğer bir taraftan insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ"

Madımak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak ve ancak Madımak’ın insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu yüzden bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız, ilk günden beri adalet arayan hukukçuların ve avukatların yanındayız. Bütün canların yanındayız.

Bugün Genel Başkanlarımız ‘Madımak Utanç Müzesi’ diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bunun, devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda Meclis’te çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu.

Ümit ediyoruz ki bu Madımak’ta yaşananları bir insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde vefat ettikten sonra buralarda olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü söylendiğinde, tahliyeler söylendiğinde bunu olumlu bir gelişme olarak ifade edip, ‘Vatana ve millete hayırlısı olsun’ diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda buraya bu tabela ve altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak. 2 Temmuz da bir utanç günü olarak alınacak. Ben bir kez daha acıyı paylaşıyorum."