Özgür Özel'den TBMM'de MYK toplantısı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 11.00 sularında TBMM'de MYK toplantısına başkanlık etti.
Toplantıda; CHP'de kurultay süreci, mutlak butlan yönetiminin ihraç kararları ve partinin yol haritası gibi konu başlıklarının yer alması bekleniyordu.
Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
CHP'de mutlak butlan yönetimi, dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı yapmıştı. Toplantıda 26 il yönetiminin görevden alınması kararlaştırılmıştı.
7 il başkanı hakkında ihraç istenen toplantıda, 6 il başkanlığına ise atama yapılmıştı.