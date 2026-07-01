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Özgür Özel'den TBMM'de MYK toplantısı

Özgür Özel'den TBMM'de MYK toplantısı

1.07.2026 13:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den TBMM'de MYK toplantısı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 11.00 sularında TBMM'de MYK toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda; CHP'de kurultay süreci, mutlak butlan yönetiminin ihraç kararları ve partinin yol haritası gibi konu başlıklarının yer alması bekleniyordu.

Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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NE OLMUŞTU?

CHP'de mutlak butlan yönetimi, dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı yapmıştı. Toplantıda 26 il yönetiminin görevden alınması kararlaştırılmıştı.

7 il başkanı hakkında ihraç istenen toplantıda, 6 il başkanlığına ise atama yapılmıştı.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #CHP MYK

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