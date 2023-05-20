2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Furkan S. tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte olduğu M.Ö. isimli kadının 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 25 yaşındaki Furkan S., tutuklandı. 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, 18 Mayıs’ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan S. isimli erkek, M.Ö. isimli kadının evine gitti. Ertesi gün anne M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Furkan S., evde kalan ve cep telefonundan video izleyen 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
DOKTOR KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Bebek, istismar sonrası bayıldı. Furkan S. ise bebeğin kafasını defalarca duvara vurarak ayıltmaya çalıştı. Yaşananların ardından bebek kendine gelmeyince Furkan S. yürüyerek hastaneye gitti ve kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, yeğeninin nöbet geçirdiğini söyledi. Doktor kontrolünde bebeğin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
İTİRAF ETTİ
Furkan S. gözaltına alınırken, ifadesinde yaptıklarını itiraf etti. Furkan S. ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olabileceği düşünülen M.G. isimli bir şüpheli erkek de gözaltına alındı. M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı devlet korumasına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi