2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Furkan S. tutuklandı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 22:11

Güncelleme: 20.05.2023 - 22:11

Olay, 18 Mayıs’ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan S. isimli erkek, M.Ö. isimli kadının evine gitti. Ertesi gün anne M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Furkan S., evde kalan ve cep telefonundan video izleyen 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

DOKTOR KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Bebek, istismar sonrası bayıldı. Furkan S. ise bebeğin kafasını defalarca duvara vurarak ayıltmaya çalıştı. Yaşananların ardından bebek kendine gelmeyince Furkan S. yürüyerek hastaneye gitti ve kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, yeğeninin nöbet geçirdiğini söyledi. Doktor kontrolünde bebeğin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Furkan S. gözaltına alınırken, ifadesinde yaptıklarını itiraf etti. Furkan S. ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olabileceği düşünülen M.G. isimli bir şüpheli erkek de gözaltına alındı. M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı devlet korumasına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.